Эксперты назвали марки, которыми довольны отечественные автомобилисты

Средний же индекс удовлетворенности соотечественников своими машинами составил 80,6 балла. Исследование проводили согласно проекту «Автостат Омнибус - 2017. Новые автомобили: мнения автовладельцев». При этом было опрошено 3 000 российских владельцев авто 2012-2017 модельных годов самых популярных в России брендов. На каждую марку составлено не менее ста анкет. Степень удовлетворенности рассчитали по 11 разным критериям.ТОП возглавляют следующие бренды: Land Rover (89,8), BMW(89,5), Lexus(89,3), Audi(89,2,), Mercedes-Benz(88,8), Honda(88,5), Mazda(86,1), Toyota(84,4), Opel(84,3). Исследование охватило 31 марку. Lada заняла 30 место (67,5), а UAZ – 31 место (65,7).