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Эксперты назвали марки, которыми довольны отечественные автомобилисты
Аналитиками составлен ТОП-10 марок авто в РФ, владельцы которых больше всего довольны своими авто. В данный рейтинг не попали российские бренды. При этом россияне больше всего довольны работой Volvo. Бренд набрал из ста возможных балов - 90,2.

Эксперты назвали марки, которыми довольны отечественные автомобилисты

Средний же индекс удовлетворенности соотечественников своими машинами составил 80,6 балла. Исследование проводили согласно проекту «Автостат Омнибус - 2017. Новые автомобили: мнения автовладельцев». При этом было опрошено 3 000 российских владельцев авто 2012-2017 модельных годов самых популярных в России брендов. На каждую марку составлено не менее ста анкет. Степень удовлетворенности рассчитали по 11 разным критериям.

ТОП возглавляют следующие бренды: Land Rover (89,8), BMW(89,5), Lexus(89,3), Audi(89,2,), Mercedes-Benz(88,8), Honda(88,5), Mazda(86,1), Toyota(84,4), Opel(84,3). Исследование охватило 31 марку. Lada заняла 30 место (67,5), а UAZ – 31 место (65,7).
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:50
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