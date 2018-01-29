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В Сети опубликованы схематические изображения Sony Xperia XZ Pro
В сети Интернет были замечены схематические изображения еще не представленного официально смартфона Sony Xperia XZ Pro. Стало понятно, что новинка должна получить безрамочный дисплей, а также двойную основную камеру.

В Сети опубликованы схематические изображения Sony Xperia XZ Pro


Эксперты считают, что смартфон Sony Xperia XZ Pro оснастят 5,7-дюймовым 4K OLED-дисплеем. На задней панели мобильного устройства расположено два объектива модуля основной камеры, при этом они расположены горизонтально, а рядом с ними установлена двойная вспышка. Стоит отметить, что если это будет действительно так, то смартфон станет первым в модельном ряде компании, который получил современный дизайн. Помимо этого не было заметно дактилоскопического сканера, поэтому можно предположить, что его установили под кнопку с правой стороны корпуса.

Внутри может оказаться процессор Snapdragon 845 и GPU Adreno 630. Объем ОЗУ должен составить 6 гигабайт, а на встроенном накопителе появится 128 Гб свободного места. Основная камера предоставит 18+12 МП разрешения. Емкость аккумулятора достигнет отметки в 3,42 тысячи мАч. Управление программным обеспечением будет производиться в системе Android 8.0 Oreo.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:00
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