Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона

Гнездовские курганы стоят на земле с древних времен, но люди часто замечают там странные огни, блуждающие над погребениями, после чего в небе раздается непонятный шум. Местные исследователи решили собрать информацию о столь загадочном уголке, и нашли много свидетелей событий, поведавших им свои истории. Некоторые жители хотели поохотиться за призраками, когда были детьми, после чего решили посетить кладбище, но были сильно испуганы грохотом огромной колесницы, мчащейся по воздуху вместе с огненными лошадьми. Тогда один мальчик бесследно исчез, а утром взрослые нашли его без сознания рядом с могилами. Он внезапно стал болеть и умер, несмотря на все усилия врачей. Также в этом месте часто появляется пара призраков в золотых нарядах, которые держат на руках малыша. Женщина постоянно плачет и при виде людей сразу растворяется в воздухе. Некоторые лица видели курицу из драгоценного металла, гуляющую вместе с 40 цыплятами, но когда попытались взять одного из них в руки, он сразу растаял, как лед.Многие документы говорят о сокровищах французов, бесследно исчезнувших в этих краях после отступления армию. Тогда обозы были нагружены золотыми слитками, ценными иконами и оружием, но попав в окружение, враги были вынуждены бросить добычу в Вяземском районе, где находится большое озеро. Ученые отметили, что в воде есть большое количество ионов драгоценных металлов, вот только клад до сих пор никто не нашел, несмотря на многократные попытки. Аналогичная ситуация произошла с каретой императора, бесследно исчезнувшей на глубине Сапшо, а в начале войны банк решил вывезти из города ценные раритеты, чтобы они не попали в руки немцев. Тогда лишь пять машин прибыли к месту назначения, но судьба трех вместе с грузом до сих пор никому неизвестна.История сохранила рассказ человека из деревни Коробово, бывшего в то время 10-летним ребенком. Это случилось в 1909 году, когда отец ночью взял его с собой в лес, чтобы украсть несколько вязанок дров для усадьбы помещика. Люди собирались домой, но внезапно заметили на пути странное существо, имеющее 2-метровый рост, и покрытое шерстью. Мужчина пытался отпугнуть его крестным знамением, но чудовище продолжало приближаться к невольным грабителям. Тогда крестьянин решил угостить гостя табаком и попросил лесовика уходить отсюда дальше. Особь издала странные звуки и ушла, но свидетели события долго помнили страшный инцидент. После женитьбы нашего героя он узнал, что его супруга тоже сталкивалась в лесу с таким монстром, когда собирала грибы. Девушка заметила в кустах уродливого ребенка, но решила взять его на руки и спеть колыбельную. Внезапно перед ее глазами возникла супруга повелителя природы, не ставшая нападать на перепуганную крестьянку. Она забрала свое чадо и скрылась за деревьями, а молодая красавица бросила свою корзинку и умчалась домой.Когда возводились стены кремля, строители замуровали туда череп коня, принадлежавшего святому Меркурию Смоленскому. Он всегда подавал голос, если городу грозила беда, но сама территория исторической достопримечательности тоже способна удивить туристов своими аномальными зонами. Под Веселухой проходит тайная подземная галерея, да и сама башня связана не только с народными гуляньями. В старину тут была замурована дочь помещика, ослушавшаяся его воли, после чего находясь в одиночестве, она сошла с ума и пугала людей жутким смехом. До сих пор можно услышать жуткие звуки призрака, не нашедшего покоя в ином мире, но это лишь цветочки по сравнению с событием, произошедшем во время строительства объекта. Тогда он постоянно разрушался, а чтобы умилостивить злых духов, рабочие по совету колдуньи, замуровали в стенах девушку, шедшую тогда мимо башни за водой. Затем ее облюбовал поляк Змеявский, который собрал банду фальшивомонетчиков и с помощью супруги помещика завладел его состоянием. Чтобы народ не приближался к заводу, где делались купюры, он имитировал шабаши колдунов, но полиции удалось раскрыть убежище преступников и освободить из плена обманутого супруга.В 30-х годах жители Смоленска гордились первым Домом-коммуной, хотя необычная архитектура здания всегда была темой для насмешек. Сейчас он стоит в полуразрушенном состоянии и пользуется недоброй славой. Раньше на этом месте было кладбище, где жила ведьма, помогавшая людям лечить недуги. Она не смогла спасти ребенка одной женщины, после чего мать прокляла этот уголок и его жительницу. Однако после того у нее родился сын, напоминающий внешним видом черта, так что особа была вынуждена прятать его от людей в аномальной зоне. Дом быстро разрушался, а жильцы часто уходили из жизни, после чего пожар уничтожил почти все сооружение. Рядом на Соборном храме погнулся крест, так что никто не хотел возрождать постройку, в которой поселился настоящий демон. Многие любители приключения замечали на фото призрачный череп, а еще сталкивались с непонятным животным, напоминающим огромную рысь. В этом месте часто были замечены трупы людей и птиц, однако подростки продолжают собираться на развалинах, чтобы пощекотать себе нервы.