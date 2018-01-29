Рита Дакота поделилась совместным фотоснимком с любимым мужем

Девушке порядком надоел весь этот негатив в адрес ее фигуры и внешнего вида. Она устала читать глупости о себе, тем более они расстраивают близких ей людей, а по мнению девушки, это не простительно.Именно по этой причине знаменитость вынуждена блокировать таких пользователей, а комментарии удалять. Как подчеркнула Дакота, имеет полное право на это.Рита множество раз выкладывала фото и видеоролики в доказательство тому, что не пользуется фотошопом. А также честно пыталась делиться с пользователями, когда у нее были проблемы с телом. Но им этого не достаточно и читатели продолжают искать всевозможные изъяны.Также красотка напомнила, что вынуждена была прервать грудное вскармливание по медицинским показаниям, а не из-за тусовок, которые ей приписали хейтеры.А недавно Рита опубликовала снимок с любимым супругом, в очередной раз, дав понять, что недавно родившие мамочки могут выглядеть безупречно и счастливо.