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Рита Дакота поделилась совместным фотоснимком с любимым мужем
Некоторое время Риту Дакоту не перестают критиковать недовольные читатели, а причиной этому служит фоторедактор, по мнению которых, постоянно использует знаменитость.

Рита Дакота поделилась совместным фотоснимком с любимым мужем


Девушке порядком надоел весь этот негатив в адрес ее фигуры и внешнего вида. Она устала читать глупости о себе, тем более они расстраивают близких ей людей, а по мнению девушки, это не простительно.

Именно по этой причине знаменитость вынуждена блокировать таких пользователей, а комментарии удалять. Как подчеркнула Дакота, имеет полное право на это.

Рита множество раз выкладывала фото и видеоролики в доказательство тому, что не пользуется фотошопом. А также честно пыталась делиться с пользователями, когда у нее были проблемы с телом. Но им этого не достаточно и читатели продолжают искать всевозможные изъяны.

Также красотка напомнила, что вынуждена была прервать грудное вскармливание по медицинским показаниям, а не из-за тусовок, которые ей приписали хейтеры.

А недавно Рита опубликовала снимок с любимым супругом, в очередной раз, дав понять, что недавно родившие мамочки могут выглядеть безупречно и счастливо.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:11
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