ЕКА намерено запустить два спутника для изучения темной стороны Луны
В рамках проекта по изучению темной стороны Луны, Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено запустить к спутнику Земли два спутника. Таким образом, специалисты хотят изучить участки в области кратера «Шеклтон».
Так два аппарата Lumio и VMMO получат свои задачи, и они будут разными. Первому спутнику нужно изучить место, где чаще всего падают метеориты, а второму – сам кратер «Шеклтон» на темной стороне Луны. В рамках этого проекта ученые надеются обнаружить воду в твердом агрегатном состоянии, а также другие материалы, которые обязательно пригодятся первым колонистам.
Lumio и VMMO получат уникальное оборудования, которое позволит первому спутнику изучать Луну, а второму радиоактивный фон планеты. VMMO оснастят лазером, а Lumio небольшими оптическими камерами.
Сообщается, что старт программы запланирован в течение февраля-марта текущего года. Скорее всего, что она продлится около года.
Так два аппарата Lumio и VMMO получат свои задачи, и они будут разными. Первому спутнику нужно изучить место, где чаще всего падают метеориты, а второму – сам кратер «Шеклтон» на темной стороне Луны. В рамках этого проекта ученые надеются обнаружить воду в твердом агрегатном состоянии, а также другие материалы, которые обязательно пригодятся первым колонистам.
Lumio и VMMO получат уникальное оборудования, которое позволит первому спутнику изучать Луну, а второму радиоактивный фон планеты. VMMO оснастят лазером, а Lumio небольшими оптическими камерами.
Сообщается, что старт программы запланирован в течение февраля-марта текущего года. Скорее всего, что она продлится около года.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20