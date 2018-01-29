ЕКА намерено запустить два спутника для изучения темной стороны Луны

Так два аппарата Lumio и VMMO получат свои задачи, и они будут разными. Первому спутнику нужно изучить место, где чаще всего падают метеориты, а второму – сам кратер «Шеклтон» на темной стороне Луны. В рамках этого проекта ученые надеются обнаружить воду в твердом агрегатном состоянии, а также другие материалы, которые обязательно пригодятся первым колонистам.Lumio и VMMO получат уникальное оборудования, которое позволит первому спутнику изучать Луну, а второму радиоактивный фон планеты. VMMO оснастят лазером, а Lumio небольшими оптическими камерами.Сообщается, что старт программы запланирован в течение февраля-марта текущего года. Скорее всего, что она продлится около года.