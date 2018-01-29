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ЕКА намерено запустить два спутника для изучения темной стороны Луны
В рамках проекта по изучению темной стороны Луны, Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено запустить к спутнику Земли два спутника. Таким образом, специалисты хотят изучить участки в области кратера «Шеклтон».

ЕКА намерено запустить два спутника для изучения темной стороны Луны


Так два аппарата Lumio и VMMO получат свои задачи, и они будут разными. Первому спутнику нужно изучить место, где чаще всего падают метеориты, а второму – сам кратер «Шеклтон» на темной стороне Луны. В рамках этого проекта ученые надеются обнаружить воду в твердом агрегатном состоянии, а также другие материалы, которые обязательно пригодятся первым колонистам.

Lumio и VMMO получат уникальное оборудования, которое позволит первому спутнику изучать Луну, а второму радиоактивный фон планеты. VMMO оснастят лазером, а Lumio небольшими оптическими камерами.

Сообщается, что старт программы запланирован в течение февраля-марта текущего года. Скорее всего, что она продлится около года.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20
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