Instagram неприятно удивил стоп-кадр с постаревшей Ириной Агибаловой без фотошопа
Бывшая участница "Дома-2" Ирина Агибалова, которая периодически критикуется подписчиками за неумение готовить, на этот раз не понравилась многим пользователям Instagram своим внешним видом, так как показалась им слишком старой.
Зрители, конечно, отдают себе отчёт в том, что Ирина Александровна давно уже перешагнула пятый десяток, однако ей и не 60, а выглядит женщина в свежем стоп-кадре на все 70. Хейтеры тут же приняли критиковать её за злоупотреблением пластическими операциями и говорить, что именно они привели к столь печальному результату.
Обсуждаемый ныне материал является частичкой видеоролика, появившегося на днях в блоге телевизионной знаменитости, где Агибалова готовит поесть. Кто-то из пользователей, и это явно не почитатель Ирины Александровны, вырезал далеко не самый удачный момент и выложил его Интернет.
При этом ненавистники экс-жительницы главной российской телестройки добавили, что в рамках всего видео Агибалова выглядит намного старше своих лет, поэтому стоп-кадр можно было и не делать.
Ирина же, как и всегда, не стала отбиваться от нападок недоброжелателей, предоставив возможность фанатам заступиться за неё.
Зрители, конечно, отдают себе отчёт в том, что Ирина Александровна давно уже перешагнула пятый десяток, однако ей и не 60, а выглядит женщина в свежем стоп-кадре на все 70. Хейтеры тут же приняли критиковать её за злоупотреблением пластическими операциями и говорить, что именно они привели к столь печальному результату.
Обсуждаемый ныне материал является частичкой видеоролика, появившегося на днях в блоге телевизионной знаменитости, где Агибалова готовит поесть. Кто-то из пользователей, и это явно не почитатель Ирины Александровны, вырезал далеко не самый удачный момент и выложил его Интернет.
При этом ненавистники экс-жительницы главной российской телестройки добавили, что в рамках всего видео Агибалова выглядит намного старше своих лет, поэтому стоп-кадр можно было и не делать.
Ирина же, как и всегда, не стала отбиваться от нападок недоброжелателей, предоставив возможность фанатам заступиться за неё.