Instagram неприятно удивил стоп-кадр с постаревшей Ириной Агибаловой без фотошопа

Зрители, конечно, отдают себе отчёт в том, что Ирина Александровна давно уже перешагнула пятый десяток, однако ей и не 60, а выглядит женщина в свежем стоп-кадре на все 70. Хейтеры тут же приняли критиковать её за злоупотреблением пластическими операциями и говорить, что именно они привели к столь печальному результату.Обсуждаемый ныне материал является частичкой видеоролика, появившегося на днях в блоге телевизионной знаменитости, где Агибалова готовит поесть. Кто-то из пользователей, и это явно не почитатель Ирины Александровны, вырезал далеко не самый удачный момент и выложил его Интернет.При этом ненавистники экс-жительницы главной российской телестройки добавили, что в рамках всего видео Агибалова выглядит намного старше своих лет, поэтому стоп-кадр можно было и не делать.Ирина же, как и всегда, не стала отбиваться от нападок недоброжелателей, предоставив возможность фанатам заступиться за неё.