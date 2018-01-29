Электрический хэтчбек от Volvo будет представлен в 2019 году

Руководитель шведского автоконцерна Хакан Самульссон рассказал, что электрический хэтчбек будет представлен в 2019 году. В основе новинки будет лежать концепт Volvo XC40, а позднее дебютирует новый электрический кроссовер.Электрический хэтчбек получит купеобразный кузов, его построят на платформе CMA, которую разрабатывали совместно с инженерами Geely. На данном шасси можно производить машины с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими моторами.Отмечается, что серийная модель получит запас хода 500 км.По словам разработчиков, на рынок будет выведено несколько вариантов электрических хэтчбеков Volvo, они будут различаться по производительности и цене. О стоимость новинки пока ничего не сообщается.