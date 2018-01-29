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Электрический хэтчбек от Volvo будет представлен в 2019 году
В 2019 году шведский бренд Volvo намерен представить серийную модель беспилотного полностью электрического хэтчбека. Новый электрокар производители построят на основе концепта Volvo 40.1, который также является прототипом кроссовера Volvo XC40.

Электрический хэтчбек от Volvo будет представлен в 2019 году


Руководитель шведского автоконцерна Хакан Самульссон рассказал, что электрический хэтчбек будет представлен в 2019 году. В основе новинки будет лежать концепт Volvo XC40, а позднее дебютирует новый электрический кроссовер.

Электрический хэтчбек получит купеобразный кузов, его построят на платформе CMA, которую разрабатывали совместно с инженерами Geely. На данном шасси можно производить машины с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими моторами.
Отмечается, что серийная модель получит запас хода 500 км.

По словам разработчиков, на рынок будет выведено несколько вариантов электрических хэтчбеков Volvo, они будут различаться по производительности и цене. О стоимость новинки пока ничего не сообщается.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:10
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