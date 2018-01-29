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Microsoft выпустила обновление для отключения защиты от Spectre
В январе этого года миру знал о таких уязвимостях как Meltdown и Spectre, которые провоцируют нестабильную работу многих процессоров Intel. Бороться с ними тяжело, а на днях компания Microsoft и вовсе выпустила обновление, которое позволяет отключить защиту от уязвимости Spectre.

Microsoft выпустила обновление для отключения защиты от Spectre


Причина в том, что наряду с крупными производителями аппаратного и программного обеспечения Microsoft тоже решила дождаться того момента, когда Intel выпустит новые патчи, устраняющие эти проблемы. Стоит отметить, что разработчики уже поняли проблему и знают, какой недочет в системе вызывает нестабильную работу процессоров, выполненных по архитектурам Broadwell, Haswell, Ivy Bridge, Sandy Bridge, Skylake и Kaby Lake.

Таким образом, Microsoft выпустила пакет обновлений KB4078130, который можно применить в таких системах как Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10 и Windows Server. Обновление позволяет отключить защиту от Spectre Variant 2 и подождать выхода микрокодов от Intel. На сайте компании есть подробная инструкция.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:40
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