Microsoft выпустила обновление для отключения защиты от Spectre

Причина в том, что наряду с крупными производителями аппаратного и программного обеспечения Microsoft тоже решила дождаться того момента, когда Intel выпустит новые патчи, устраняющие эти проблемы. Стоит отметить, что разработчики уже поняли проблему и знают, какой недочет в системе вызывает нестабильную работу процессоров, выполненных по архитектурам Broadwell, Haswell, Ivy Bridge, Sandy Bridge, Skylake и Kaby Lake.Таким образом, Microsoft выпустила пакет обновлений KB4078130, который можно применить в таких системах как Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10 и Windows Server. Обновление позволяет отключить защиту от Spectre Variant 2 и подождать выхода микрокодов от Intel. На сайте компании есть подробная инструкция.