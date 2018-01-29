Ольга Бузова на отдыхе в Таиланде меняла купальники по 3 раза в день

Находясь на экзотическом острове Пхукет, ведущая скандальной телестройки "Дом-2" каждый день выкладывала фотографии, причём каждый раз в новом купальнике. Фанаты заинтересовались, сколько же купальных костюмов знаменитость привезла с собой туда.Бузова уже не раз говорила, что очень любит купальники, считая их настоящей страстью. Журналисты известного российского издания, общаясь со звездой шоу-бизнеса, снова подняли данную тему.32-летняя знаменитость скрывать не стала, что в отдельном чемодане в Таиланд она привезла более 30 купальников. Как известно, Ольга там находилась на протяжении 10 дней, и за это время успела нарядиться во все. Получается, что эпатажная звезда в день меняла купальники по 3 раза.А тем временем Бузова отошла от приятного отдыха в жаркой стране, снова погрузившись с головой в работу. Так, она уже поучаствовала в нескольких спектаклях, приняла участие в съёмках телешоу "Дом-2", а также активно готовится к предстоящим сольным выступлениям в разных городах.