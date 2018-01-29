АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018

Ученые нашли клетки в человеческом организме с температурой в 50 градусов
Ученые Парижского университета сделали сенсационное заявление. Французские исследователи обнаружили в человеческом организме клетки, имеющие температуру в полсотни градусов. Речь о «клеточных электростанциях» - митохондриях.

Ученые нашли клетки в человеческом организме с температурой в 50 градусов


Парижские учёные изложили свой научный труд в издании PLOS ONE. Сотрудники столичного университета обнаружили в человеческом теле «самые горячие точки». Так, по сообщению PLOS ONE, в организме индивидуума есть клетки, способные нагреваться до 50 градусов тепла по Цельсию! На первый взгляд, это кажется невозможным, ведь клетка, нагретая до температуры свыше 45 градусов (по Цельсию) должна непременно погибнуть! Но митохондрии – особые органеллы организма. Весь фокус митохондрий заключался в том, что убийственная температура (+50) фиксировалась внутри клеток, тогда как сами органеллы не нагревались! Парижские учёные считают, что некая особая форма «теплоизоляции» позволяет митохондриям, которые являются «электростанциями» живого организма, не погибать и не выпускать тепло наружу.

Добавим, что для измерения внутренней температуры митохондрий учёным из Парижского университета пришлось создать специальную молекулу-«термометр», которая светилась тем ярче, чем выше оказывалась окружающая температура.
Наука
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 21:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы сроки запуска российской орбитальной
Дана Борисова в своем новом видеоролике случайно
В Tesla рассказали о возможности перейти в
Тестостерон защищает мужчин от заболевания
Максима Галкина раскритиковали за видео с Лизой в
Подкисление океана из-за глобального изменения
Просмотреть все новости