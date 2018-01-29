Ученые нашли клетки в человеческом организме с температурой в 50 градусов

Парижские учёные изложили свой научный труд в издании PLOS ONE. Сотрудники столичного университета обнаружили в человеческом теле «самые горячие точки». Так, по сообщению PLOS ONE, в организме индивидуума есть клетки, способные нагреваться до 50 градусов тепла по Цельсию! На первый взгляд, это кажется невозможным, ведь клетка, нагретая до температуры свыше 45 градусов (по Цельсию) должна непременно погибнуть! Но митохондрии – особые органеллы организма. Весь фокус митохондрий заключался в том, что убийственная температура (+50) фиксировалась внутри клеток, тогда как сами органеллы не нагревались! Парижские учёные считают, что некая особая форма «теплоизоляции» позволяет митохондриям, которые являются «электростанциями» живого организма, не погибать и не выпускать тепло наружу.Добавим, что для измерения внутренней температуры митохондрий учёным из Парижского университета пришлось создать специальную молекулу-«термометр», которая светилась тем ярче, чем выше оказывалась окружающая температура.