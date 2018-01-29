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Дана Борисова собирается на свидание с неизвестным мужчиной
До своего лечения от наркозависимости Дана активно занималась поиском молодого человека в соцсетях и, судя по всему, вновь вернулась к старому и полностью готова к новым любовным авантюрам.

Дана Борисова собирается на свидание с неизвестным мужчиной


После затяжного одиночества Борисова сообщила, что собирается с незнакомцем на романтическое свидание. Исходя из того, что этот мужчина никому не известен, подписчики предположили, что с ним, как и с другими, она познакомилась в социальной сети.

А происходит это так: сначала мужчины осыпают Дану комплиментами, пишут слова восхищения, а также то, что ради нее готовы на все. После этого молодые люди назначают встречи, которые, к сожалению, еще никогда не смогли перерасти в крепкие отношения.

Ранее знаменитость говорила о том, что ей в жизни с завидным постоянством встречались сомнительные спутники. А также ее мама однажды поведала пользователям, что кавалеры, которые приходили в дом к ее дочери постоянно пугали Полину.

Очень надеемся на то, что в этот раз Дане Борисовой все-таки повезет с мужчиной и ей не будет стыдно за свои поступки и поведение.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:01
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