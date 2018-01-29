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Беспилотный городской транспорт появится к 2040 году
Во многих мегаполисах мира к 2040 году на дорогах в больших городах появится беспилотный транспорт. Такие прогнозы даёт международная консалтинговая компания PwC.

Беспилотный городской транспорт появится к 2040 году


Специалисты PwC пришли к такому выводу после проведения исследования, посвящённого развитию технологий искусственного интеллекта, которые должны помочь человеку бороться с проблемами в экологии.

Беспилотные машины в борьбе с экологическими проблемами являются важным аспектом, так как их работа осуществляется на электрической тяге, а снижает нанесение вреда окружающей среде. Эксперты PwC считают, что в 2021 году на дорогах крупных городов появится беспилотный транспорт. Однако эти машины будут контролировать водители. Полностью же беспилотные машины должны появиться только к 2040 году.

Применение полностью автономных машин в настоящее врем не является возможным, так как для их использования не существует правовых условий и подготовленной инфраструктуры. Специалисты считают, что течение 15-20 ближайших лет эти факторы будут урегулированы.
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Добавил: Алина Вчера, 19:30
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