Беспилотный городской транспорт появится к 2040 году

Специалисты PwC пришли к такому выводу после проведения исследования, посвящённого развитию технологий искусственного интеллекта, которые должны помочь человеку бороться с проблемами в экологии.Беспилотные машины в борьбе с экологическими проблемами являются важным аспектом, так как их работа осуществляется на электрической тяге, а снижает нанесение вреда окружающей среде. Эксперты PwC считают, что в 2021 году на дорогах крупных городов появится беспилотный транспорт. Однако эти машины будут контролировать водители. Полностью же беспилотные машины должны появиться только к 2040 году.Применение полностью автономных машин в настоящее врем не является возможным, так как для их использования не существует правовых условий и подготовленной инфраструктуры. Специалисты считают, что течение 15-20 ближайших лет эти факторы будут урегулированы.