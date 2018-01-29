Зрители в недоумении от хаотичного перемещения родинок Ольги Рапунцель

На снимках, сделанных в тот момент, когда живот Рапунцель ещё не был таким большим, можно увидеть, что на нём почти нет родинок, однако на фотографиях, появившихся в Сети, когда девушка ещё не была беременна, хорошо видно, что её живот практически весь в родинках. Кроме того, не так давно в Интернете появилось фото полностью обнажённой Ольги, и на нём снова можно узреть много родинок на её животе.Странное перемещение родинок на теле Ольги сильно смущает зрителей, осознающих, что такого не может произойти с человеком. При этом Рапунцель не торопится комментировать данное недоразумение.Кроме того, несколько дней назад Рапунцель заявила, что больше не будет доказывать свою беременность подписчикам, потому что давно уже сделала это, разместив в Instagram снимок с своим голым животом. Ольга не сомневается, что это можно считать лучшим и неопровержимым доказательством.