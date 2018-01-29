Зрители в недоумении от хаотичного перемещения родинок Ольги Рапунцель
Зрители, которые до сих пор не сомневаются, что беременная Ольга Рапунцель обманывает общественность, нося под кофточкой накладной живот, нашли ещё одну причину подтвердить свои догадки, на этот раз обсудить фолловеры решили родинки на животе телезвезды.
На снимках, сделанных в тот момент, когда живот Рапунцель ещё не был таким большим, можно увидеть, что на нём почти нет родинок, однако на фотографиях, появившихся в Сети, когда девушка ещё не была беременна, хорошо видно, что её живот практически весь в родинках. Кроме того, не так давно в Интернете появилось фото полностью обнажённой Ольги, и на нём снова можно узреть много родинок на её животе.
Странное перемещение родинок на теле Ольги сильно смущает зрителей, осознающих, что такого не может произойти с человеком. При этом Рапунцель не торопится комментировать данное недоразумение.
Кроме того, несколько дней назад Рапунцель заявила, что больше не будет доказывать свою беременность подписчикам, потому что давно уже сделала это, разместив в Instagram снимок с своим голым животом. Ольга не сомневается, что это можно считать лучшим и неопровержимым доказательством.
На снимках, сделанных в тот момент, когда живот Рапунцель ещё не был таким большим, можно увидеть, что на нём почти нет родинок, однако на фотографиях, появившихся в Сети, когда девушка ещё не была беременна, хорошо видно, что её живот практически весь в родинках. Кроме того, не так давно в Интернете появилось фото полностью обнажённой Ольги, и на нём снова можно узреть много родинок на её животе.
Странное перемещение родинок на теле Ольги сильно смущает зрителей, осознающих, что такого не может произойти с человеком. При этом Рапунцель не торопится комментировать данное недоразумение.
Кроме того, несколько дней назад Рапунцель заявила, что больше не будет доказывать свою беременность подписчикам, потому что давно уже сделала это, разместив в Instagram снимок с своим голым животом. Ольга не сомневается, что это можно считать лучшим и неопровержимым доказательством.