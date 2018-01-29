Honor View 10 появился на рынке России

Известно, что смартфон получил 5,99-дюймовый дисплей IPS, а разрешение его при этом составит 2160 на 1080 пикселей, то есть Full HD+. В качестве GPU выбран Mali-G72 MP12. Также имеется 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумуляторная батарея с емкостью 3750 мАч. Основная камера выполнена по сдвоенной технологии и предлагает разрешение в 16 Мп. Фронтальный объектив предоставит 13 Мп разрешения.Также стоит выделить модемы беспроводной связи Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11ac и сенсор бесконтактных платежей NFC. В Honor View 10 помимо этого есть разъем USB Type-C , а батарея поддерживает работу опции SuperCharge.Программной основой смартфона является операционная система Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0. Интересно, что первые покупатели должны получить приятные подарки в виде полезных гаджетов – наушники Honor Sport и портативный аккумулятор Honor AP08Q.Модификация 4/64 обойдется в 34 990 рублей.