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Армена Джигарханяна уличили в большом обмане
Армена Джигарханяна журналистка уличила во лжи и заявила, что их с Цымбалюк-Романовской история – «проплаченная».
Армена Джигарханяна уличили в большом обмане


Журналист Татьяна Хорошилова в своем Facebook опубликовала свое мнение по поводу истории Джигарханяна и Виталины. По ее словам, вся эта история с деньгами, кражами, квартирами, разводами и прочим была детально разыграна по прописанному сценарию. Назвала женщина и автора «сценария», по крайней мере, с ее слов, в его кабинете он был написан. Это – Александр Митрошенков, вице-президент медиахолдинга, снимающего некоторые суперпопулярные ТВ-шоу, которые к тому же спорят между собой в прямых эфирах о Джигарханяне и Цымбалюк-Романовской.

Как раз недавно Виталина и Александр были замечены в ресторане за ужином, к тому же мужчина пришел с цветами. Все сразу приписали паре роман. Журналистка же высказала мнение о том, что обоих может связывать на только роман, но и общее дело.

Историю Джигарханяна-Цымбалюк Хорошилова сравнила с историей Шурыгиной и заявила, что главные фигуранты скандала получают хорошее вознаграждение. Теперь нужно разгадать: «к какой цели идут авторы?».

Хотя никаких документальных доказательств Татьяна Хорошилова не представила и рассказанное пока остается лишь ее умозаключениями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:10
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