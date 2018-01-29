Армена Джигарханяна уличили в большом обмане

Журналист Татьяна Хорошилова в своем Facebook опубликовала свое мнение по поводу истории Джигарханяна и Виталины. По ее словам, вся эта история с деньгами, кражами, квартирами, разводами и прочим была детально разыграна по прописанному сценарию. Назвала женщина и автора «сценария», по крайней мере, с ее слов, в его кабинете он был написан. Это – Александр Митрошенков, вице-президент медиахолдинга, снимающего некоторые суперпопулярные ТВ-шоу, которые к тому же спорят между собой в прямых эфирах о Джигарханяне и Цымбалюк-Романовской.Как раз недавно Виталина и Александр были замечены в ресторане за ужином, к тому же мужчина пришел с цветами. Все сразу приписали паре роман. Журналистка же высказала мнение о том, что обоих может связывать на только роман, но и общее дело.Историю Джигарханяна-Цымбалюк Хорошилова сравнила с историей Шурыгиной и заявила, что главные фигуранты скандала получают хорошее вознаграждение. Теперь нужно разгадать: «к какой цели идут авторы?».Хотя никаких документальных доказательств Татьяна Хорошилова не представила и рассказанное пока остается лишь ее умозаключениями.