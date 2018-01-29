Женщинам-полицейским в Британии выделили «комнаты для слез»

Кроме того, по сообщениям британских СМИ, полицейские сотрудницы получат право делать частые перерывы, им разрешат принимать душ. Согласно утвержденным правилам в этом графстве, чтобы облегчить женщинам самочувствие при одном из главных симптомов менопаузы – жаре, им отведено время на переодевание, а также предоставлен вентилятор.Также женщинам в погонах полицейского выделили «приватную территорию», то есть комнату для релаксации, где можно отдохнуть, даже поплакать, пообщаться с коллегами.Но, к примеру, депутат британского парламента от консерваторов Дэвид Дэвис охарактеризовал это нововведение, как оскорбительное для женщин.К слову, в начале января Папа римский Франциск озвучил свою мысль относительно того, что женщины, пребывая в Сикстинской капелле, не должны стесняться кормить детей грудью.