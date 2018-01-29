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Женщинам-полицейским в Британии выделили «комнаты для слез»
В английском графстве Ноттингемшир женщинам-полицейским выделили специальные «комнаты для слез», где в рабочее время было бы проще выплеснуть эмоции в период менопаузы, отдохнуть.

Женщинам-полицейским в Британии выделили «комнаты для слез»


Кроме того, по сообщениям британских СМИ, полицейские сотрудницы получат право делать частые перерывы, им разрешат принимать душ. Согласно утвержденным правилам в этом графстве, чтобы облегчить женщинам самочувствие при одном из главных симптомов менопаузы – жаре, им отведено время на переодевание, а также предоставлен вентилятор.

Также женщинам в погонах полицейского выделили «приватную территорию», то есть комнату для релаксации, где можно отдохнуть, даже поплакать, пообщаться с коллегами.
Но, к примеру, депутат британского парламента от консерваторов Дэвид Дэвис охарактеризовал это нововведение, как оскорбительное для женщин.

К слову, в начале января Папа римский Франциск озвучил свою мысль относительно того, что женщины, пребывая в Сикстинской капелле, не должны стесняться кормить детей грудью.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 18:50
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