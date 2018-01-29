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Агентство S&P назвало условия для повышения рейтинга Промсвязьбанка
Долгосрочный рейтинг контрагента Промсвязьбанка «B+» международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings включило в список CreditWatch «позитивный».

Краткосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка S&P GR подтвердило на уровне «В».

Объявление правительства России о выборе банка в роли опорного для исполнения операций по государственному оборонзаказу привело к пересмотру ожиданий по рейтингу Промсвязьбанка братьев Ананьевых.

В пресс-релизе агентства сообщается, что после введения в декабре прошлого года Банком России в Промсвязьбанк временной администрации S&P GR считает банк учреждением, связанным с государством (ОСГ), которое характеризуется «умеренной» допустимостью получения протекции с государственной стороны.

Мнение рейтингового агентства, по его оценкам, определяется «прочными» связями ПБ с правительством и его умеренной ролью для государства в нынешнее время – наподобие с прочими частными финансово-кредитными организациями, относительно которых Банк России начал в конце прошлого года процедуру финансового оздоровления.

S&P GR ожидает, что после окончания первого такого процесса Промсвязьбанк станет собственностью правительства или Банка России.
Характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile, SACP) банка оцениваются аналитиками S&P GR на уровне «b», что дает возможность рассчитывать на краткосрочную поддержку государства, которая учитывается в таких составляющих оценки SACP, как прибыльность и капитализация, показатель ликвидности, позиция по риску.
Агентство S&P назвало условия для повышения рейтинга Промсвязьбанка

Также в пресс-релизе агентства говорится, что аналитики S&P GR могут повысить рейтинги банка в том случае, если придут к выводу, что роль Промсвязьбанка с учетом функций по сопровождению оборонного сектора может возрасти для правительства и усилится связь ПБ с правительством.

Развитие подобного сценария предполагает большую степень заинтересованности правительства в оказании финансового содействия банку, что сможет поддержать его кредитоспособность.

Кроме того, в S&P GR ожидается, что государственной поддержки в краткосрочной перспективе будет достаточно для того, чтобы дать возможность восстановления характеристики собственной кредитоспособности банка и выполнения новых задач.

Подтвердить рейтинги банка S&P GR сможет в том случае, если ПБ будет коммерческим банком и далее, и не получит особых правительственных задач, но благодаря мероприятиям Банка России восстановит стабильность ресурсной базы, показатели ликвидности и доверительные отношения с клиентами.
Экономика
Добавил: Роман Вчера, 15:21
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