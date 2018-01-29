Внедорожник Ford Explorer обновили для рынка России

Авто получило дополнительный разъём USB для питания видеорегистраторов. От дорестайлинговой модели Ford Explorer отличается пересмотренной решеткой радиатора, наличием на переднем бампере хромированных элементов. Фары стали более компактными. Задняя часть кузова имеет «освеженный» бампер. Для Российской Федерации моторная линейка транспортного средства подразумевает наличие 3,5-литрового бензинового силового агрегата, который в свою очередь способен генерировать мощность на 249 лошадиных сил.Предлагается также турбированный EcoBoost на 3,5 л. «Живые» продажи новой версии Ford Explorer стартуют в первой половине текущего года. Стоимость автомобиля пока не озвучивается. Однако внедорожник актуальной генерации стоит 2,8 миллиона российских рублей.