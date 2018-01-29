АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018

Внедорожник Ford Explorer обновили для рынка России
Представителями отечественного офиса американской автокомпании Ford для авторынка России представлен обновленный кроссовер версии Ford Explorer.

Внедорожник Ford Explorer обновили для рынка России

Авто получило дополнительный разъём USB для питания видеорегистраторов. От дорестайлинговой модели Ford Explorer отличается пересмотренной решеткой радиатора, наличием на переднем бампере хромированных элементов. Фары стали более компактными. Задняя часть кузова имеет «освеженный» бампер. Для Российской Федерации моторная линейка транспортного средства подразумевает наличие 3,5-литрового бензинового силового агрегата, который в свою очередь способен генерировать мощность на 249 лошадиных сил.

Предлагается также турбированный EcoBoost на 3,5 л. «Живые» продажи новой версии Ford Explorer стартуют в первой половине текущего года. Стоимость автомобиля пока не озвучивается. Однако внедорожник актуальной генерации стоит 2,8 миллиона российских рублей.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы сроки запуска российской орбитальной
Дана Борисова в своем новом видеоролике случайно
В Tesla рассказали о возможности перейти в
Тестостерон защищает мужчин от заболевания
Максима Галкина раскритиковали за видео с Лизой в
Подкисление океана из-за глобального изменения
Просмотреть все новости