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Немецкий флагман Samsung Galaxy S9 получит два разъема для сим-карт‍
Сегодня стало известно, что флагманская модель Samsung Galaxy S9 на европейском рынке появится в модификации с двумя разъемами для сим-карт. Примечательно, речь идет именно об отдельных слотах, а не совместной «каретке», в которую используют в том числе для карт памяти.

Следует выделить, что такая удобная модификация в первую очередь поступит на рынок Германии, тогда как версии для остальных европейских стран пока остаются неизвестными. В частности, в знаменитой базе данных зарегистрировали устройство SM-G960F/DS, тогда как международный знак несколько отличается. Некоторые эксперты высказали предположение, что данная модификация имеет подразумевает понятие Dual SIM. Вместе с тем, более подробнее узнать об истинных причинах можно будет только в ходе приближающейся официальной премьеры смартфона.

Немецкий флагман Samsung Galaxy S9 получит два разъема для сим-карт&#8205;


Несколько ранее зарубежные издания распространили появившийся слух, что новая модель смартфона Samsung Galaxy S9 сможет в том числе приятно удивить наличие продвинутой камеры с инновационными возможностями, отсутствующими у других моделей. Однако все эти достоинства выглядят пока не слишком «весело», если верить предположениям об изрядно завышенной стоимости южнокорейского флагмана.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 15:20
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