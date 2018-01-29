Немецкий флагман Samsung Galaxy S9 получит два разъема для сим-карт‍

Следует выделить, что такая удобная модификация в первую очередь поступит на рынок Германии, тогда как версии для остальных европейских стран пока остаются неизвестными. В частности, в знаменитой базе данных зарегистрировали устройство SM-G960F/DS, тогда как международный знак несколько отличается. Некоторые эксперты высказали предположение, что данная модификация имеет подразумевает понятие Dual SIM. Вместе с тем, более подробнее узнать об истинных причинах можно будет только в ходе приближающейся официальной премьеры смартфона.Несколько ранее зарубежные издания распространили появившийся слух, что новая модель смартфона Samsung Galaxy S9 сможет в том числе приятно удивить наличие продвинутой камеры с инновационными возможностями, отсутствующими у других моделей. Однако все эти достоинства выглядят пока не слишком «весело», если верить предположениям об изрядно завышенной стоимости южнокорейского флагмана.