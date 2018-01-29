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Ставшая мамой в третий раз Мария Кожевникова не заморачивается лишним весом
Не так давно Мария Кожевникова родила третьего ребенка. И прекрасно себя чувствует и в роли трижды мамы, и со своим весом.
Ставшая мамой в третий раз Мария Кожевникова не заморачивается лишним весом


В настоящее время актриса пребывает в декрете. Но на светских мероприятиях ее можно увидеть довольно часто. Например, на «Золотом орле» Мария поздравляла номинантов премии. Для мероприятия знаменитость облачилась в черное, сильно облегающее фигуру платье. Изюминкой ее наряда было откровенное декольте, которое выделяло высокий бюст актрисы.

Фото с церемонии актриса выложила в своем Instagram. В комментарии звезда рассказала, что хоть она и не взяла еще заветный "свой вес" 53 килограмма, но «решила быть благодарной телу за сыновей и подчеркнуть его! Женщина в любом весе прекрасна, если она счастлива!»

Большинство подписчиков заверили любимицу, что считают ее фигуру прекрасной и не нужно ее менять и худеть.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:40
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