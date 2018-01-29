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Рецепт вечной молодости: Крыса, которая не стареет
Американский исследователь Рошель Буффенштейн, посвятивший свою жизнь поиску рецепта вечной молодости, приблизился к разгадке. Учёный обнаружил существо, которое с возрастом не меняется ни внутренне, ни внешне! Речь о крысе вида Heterocephalus glaber – «голом землекопе».


Рецепт вечной молодости: Крыса, которая не стареет


Вот уже не первый раз в СМИ появляются сведения об обнаружении живых существ, не подверженных старению. Предпоследним представителем «бессмертных» стал пресноводный полип. Полип-гидра (при создании ему идеальных условий) способен жить вечно! Ещё одного представителя животного мира выдвинул на звание «бессмертного» американский зоолог Рошель Буффенштейн. Американец установил, что крыса Heterocephalus glaber, известная под прозвищем «голый землекоп», представляет собой «ходячее противоречие» всей биологии! Крысы данного вида с возрастом не стареют (по крайней мере, не проявляют никаких признаков старения) и имеют иммунитет ко всем заболеваниям (в том числе, и к онкологиям)! Грызуны, чей «жизненный путь» не превышает 5-6 лет, в лабораторных условиях способны жить более 30 лет.

Рошель Буффенштейн считает «голых землекопов» уникальными существами и уверен, что именно эти крысы помогут человечеству найти заветный «рецепт бессмертия».
Наука
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 17:40
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