Руководство Volkswagen извинилось за проведенный тест на обезьянах

Тестирование проводили по заказу экологов в 2014 году. Его финансировали Volkswagen, Daimler, BMW. Представителям Volkswagen в итоге пришлось публично извиняться. Производитель признался, что научные методы были выбраны неверные, и сотрудники оказались некомпетентны. В ходе тестирования 10 обезьян посадили в герметичную камеру, куда попадали выхлопы от дизеля Volkswagen Beetle. В течение 4 часов во время эксперимента животным показывали мультфильмы.Данное тестирование осуществлялось незадолго до «дизельгейта». Тогда известную автокомпанию обвинили в том, что она подменивала информацию касательно выбросов в атмосферу. Вследствие этого автоконцерн вынужден был в итоге приостановить реализации ряда моделей транспортных средств в рамках мирового авторынка.