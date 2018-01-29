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Руководство Volkswagen извинилось за проведенный тест на обезьянах
Вокруг концерна Volkswagen опять разгорелся экологический скандал. В этот раз производитель проводил тестирование дизельного мотора на обезьянах.

Руководство Volkswagen извинилось за проведенный тест на обезьянах

Тестирование проводили по заказу экологов в 2014 году. Его финансировали Volkswagen, Daimler, BMW. Представителям Volkswagen в итоге пришлось публично извиняться. Производитель признался, что научные методы были выбраны неверные, и сотрудники оказались некомпетентны. В ходе тестирования 10 обезьян посадили в герметичную камеру, куда попадали выхлопы от дизеля Volkswagen Beetle. В течение 4 часов во время эксперимента животным показывали мультфильмы.

Данное тестирование осуществлялось незадолго до «дизельгейта». Тогда известную автокомпанию обвинили в том, что она подменивала информацию касательно выбросов в атмосферу. Вследствие этого автоконцерн вынужден был в итоге приостановить реализации ряда моделей транспортных средств в рамках мирового авторынка.
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Добавил: tantan61 Вчера, 18:00
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