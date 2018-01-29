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Ольга Бузова намерена покорить Европу и США
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которая в своей родной стране является довольно популярной персоной, собирается также покорить Европу и Америку.

В то время, когда ведущая "Дома-2" находилась на территории США, где работала над своими музыкальными клипами, посетила одну из известных звукозаписывающих компаний, находящуюся в городе Санта-Моника. Тогда Ольга рассказала своим поклонникам, что в 2018 году она вернётся на американскую землю, где проведёт небольшой тур и порадует местных жителей.

Ольга Бузова намерена покорить Европу и США

Стоит сказать, что Бузова имеет опыт выступлений за рубежом. Так, 32-летняя певица имела успех, например, в немецких клубах, после чего последовали предложения от других стран Европы. В перспективе Ольга может развиться на международном уровне.

Кстати, в США уже наслышаны об Ольге Бузовой. Анализируя её творчество, американские специалисты пришли к выводу, что россиянка способна поднять свою страну на новый уровень.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:52
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