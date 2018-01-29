Ольга Бузова намерена покорить Европу и США

В то время, когда ведущая "Дома-2" находилась на территории США, где работала над своими музыкальными клипами, посетила одну из известных звукозаписывающих компаний, находящуюся в городе Санта-Моника. Тогда Ольга рассказала своим поклонникам, что в 2018 году она вернётся на американскую землю, где проведёт небольшой тур и порадует местных жителей.Стоит сказать, что Бузова имеет опыт выступлений за рубежом. Так, 32-летняя певица имела успех, например, в немецких клубах, после чего последовали предложения от других стран Европы. В перспективе Ольга может развиться на международном уровне.Кстати, в США уже наслышаны об Ольге Бузовой. Анализируя её творчество, американские специалисты пришли к выводу, что россиянка способна поднять свою страну на новый уровень.