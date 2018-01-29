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Реальная цена Samsung Galaxy S9 и S9+ огорчила потенциальных покупателей
С недавнего времени активно распространяются слухи о том, что новые модели флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+ неприятно удивят покупателей слишком высоким ценником. Однако производителем до сих пор не были озвучены ориентировочные цены на данные устройства.

Вместе с тем, уже сегодня поступил официальный отчет, полученный в Южной Корее, где и находится главный офис цифрового гиганта. Примечательно, в настоящее время приобрести модель S8 можно на местном рынке по цене 875 долларов. Что касается будущей модели, которая до сих пор не представлена публике, то ее ориентировочная стоимость составит порядка 890-939 долларов. Такой ценник касается лишь самой простой модификации смартфона, а потому не стоит рассчитывать на предел в данном прайсе.

Реальная цена Samsung Galaxy S9 и S9+ огорчила потенциальных покупателей


Более того, неизвестные источники также указывают на то, S9 можно будет приобрести по предварительному заказу уже со 2 марта нынешнего года. Однако нужно отметить, что официальная презентация долгожданных флагманов Samsung Galaxy S9 и S9+ состоится уже в конце февраля 2018 года. Наличие продвинутых технических параметров и максимально тонкий корпус должны стать первостепенными аргументами для выбора новых смартфонов. Несмотря на завышенную стоимость, ряд аналитиков прогнозирует повышенный интерес покупателей к новинкам.
Технологии / Важно
Добавил: maxran Вчера, 14:48
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