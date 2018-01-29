Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей

Недавно таможенники в аэропорту встретили нескольких соотечественников, уже имея информацию о предметах, купленными ими за границей. Клиент одной из консалтинговых компаний прилетел в Москву, предварительно сняв бирки с купленных часов и дорогих украшений. Однако, таможенники осматривали его багаж не в порядке простой процедуры: они знали, что именно искать, когда и за сколько вещи были куплены.Газета «Ведомости» сообщает, что на таможне информацию о дорогих покупках получают из базы системы возврата налога на добавленную стоимость для иностранцев Tax free. Также данные поступают от правоохранительных органов стран временного пребывания россиян.По российскому законодательству, в страну без пошлины допускается ввоз товара на сумму не более 10 тысяч евро. В случае превышения суммы предусмотрена уплата пошлины в размере 30 процентов от стоимости. Нарушители могут нарваться на денежный штраф или даже сесть в тюрьму.