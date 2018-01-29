Видео с сестрой Ольги Рапунцель появилось на YouTube

"Многие подписчики хотят знать, как же выглядит сестра Ольги Рапунцель. Друзья, я вам сейчас покажу, как она выглядит. Смотрите", - заявил в видеоролике Дмитренко, попросив девушку что-нибудь сказать.

Молодой человек, ждущий на периметре первенца вместе с беременной супругой продемонстрировал видеоролик, где и показал себя вместе с Алёной Григорьевской. Фолловеры, которые до сих пор не верят, что Ольга находится в положении, поспешили найти большой живот у её сестры, чтобы подтвердить свои актуальные догадки. Прежде, напомним, в появились слухи о том, что Алёна беременна, после чего многие стали думать, что именно её ребёнка будет воспитывать Ольга, и выдавать его, конечно же, за своего.Кроме того, Дмитрий спросил у народа, похожа ли Алёна на Ольгу, а также попросил оценить привлекательность близкой родственницы телезвезды.Живота у девушки так никто и не узрел, но хейтеры по-прежнему уверены, что Ольга выдумала беременность, а Алёна уже родила.