Британские археологи обнаружили самый древний «цветной мелок»

По сведениям ресурса N+1 находка английских археологов заслуживает пристального внимания, ведь «мелку», найденному в окрестностях озера в графстве Норт-Йоркшир, более 10 000 лет! Предмет первобытной косметики представляет собой продолговатый кусочек охры (примерно в 22 миллиметра). Весь «мелок» иссечен и исцарапан, что, по мнению учёных свидетельствует о том, что древние люди пытались получить из этого кусочка охряную «пудру». Археолог Энди Нидхэ, возглавлявший группу, пояснил, что охра давала необычно яркий красный цвет и с удовольствием использовалась первобытными охотниками.Добавим, что в окрестностях Скарборо, в том же северном Йоркшире, не так давно были обнаружены другие предметы раннего мезолита, в частности, головные уборы из черепа благородного оленя.