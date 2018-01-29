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Британские археологи обнаружили самый древний «цветной мелок»
Издание N+1 сообщило об удивительной находке британских археологов. В графстве Норт-Йоркшир исследователи обнаружили самый древний из всех найденных красящий пигмент – «цветной мелок» для приготовления первобытной «пудры».

Британские археологи обнаружили самый древний «цветной мелок»


По сведениям ресурса N+1 находка английских археологов заслуживает пристального внимания, ведь «мелку», найденному в окрестностях озера в графстве Норт-Йоркшир, более 10 000 лет! Предмет первобытной косметики представляет собой продолговатый кусочек охры (примерно в 22 миллиметра). Весь «мелок» иссечен и исцарапан, что, по мнению учёных свидетельствует о том, что древние люди пытались получить из этого кусочка охряную «пудру». Археолог Энди Нидхэ, возглавлявший группу, пояснил, что охра давала необычно яркий красный цвет и с удовольствием использовалась первобытными охотниками.

Добавим, что в окрестностях Скарборо, в том же северном Йоркшире, не так давно были обнаружены другие предметы раннего мезолита, в частности, головные уборы из черепа благородного оленя.
Наука
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 18:20
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