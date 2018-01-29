Ученые: Политические симпатии человека заложены генетически

Интересную точку зрения на политические пристрастия современного человека представил журнал Behavioral Brain Research. Это издание, ссылаясь на последние исследования учёных из Техаса, сообщило: граждане, склонные испытывать непреодолимое отвращение к ужасным сценам, являются социально консервативными. Люди, имеющие более либеральные взгляды, зачастую не так эмоционально реагируют на мерзкие моменты, случающиеся в нашей жизни.Группа исследователей из университета в Хьюстоне под руководством Бенджамина Остерхоффа проводила тесты с двумя сотнями учащихся. Сложное устройство отслеживало направление взгляда и реакцию школьников при показе на экране отвратительных сцен. Остенхофф подвёл итог исследованиям, сообщив: консервативно настроенные учащиеся чаще испытывали желание не видеть ужасных кадров. Эксперимент, по мнению учёных из Хьюстона, должен помочь сделать жителей планеты Земля более терпимыми и политически толерантными.