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Ученые: Политические симпатии человека заложены генетически
В издании Behavioral Brain Research опубликованы результаты исследований учёных из Хьюстона. Как утверждает Бенджамин Остерхофф (Техасский университет) склонность к либерализму или консерватизму заложена природой в каждом индивидууме изначально.

Ученые: Политические симпатии человека заложены генетически


Интересную точку зрения на политические пристрастия современного человека представил журнал Behavioral Brain Research. Это издание, ссылаясь на последние исследования учёных из Техаса, сообщило: граждане, склонные испытывать непреодолимое отвращение к ужасным сценам, являются социально консервативными. Люди, имеющие более либеральные взгляды, зачастую не так эмоционально реагируют на мерзкие моменты, случающиеся в нашей жизни.

Группа исследователей из университета в Хьюстоне под руководством Бенджамина Остерхоффа проводила тесты с двумя сотнями учащихся. Сложное устройство отслеживало направление взгляда и реакцию школьников при показе на экране отвратительных сцен. Остенхофф подвёл итог исследованиям, сообщив: консервативно настроенные учащиеся чаще испытывали желание не видеть ужасных кадров. Эксперимент, по мнению учёных из Хьюстона, должен помочь сделать жителей планеты Земля более терпимыми и политически толерантными.
Наука
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 18:10
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