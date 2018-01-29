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Ким Кардашьян держит грудь липкой малярной лентой
Любительница откровенных снимков Ким Кардашьян показала в своем Instagram трюк с грудью, давно известный в мире моделей. Она ловко приклеила бюст клейкой лентой.
Ким Кардашьян держит грудь липкой малярной лентой


Ким Кардашьян регулярно балует своих подписчиков «голыми» фото. И при этом иногда дает женщинам дельные советы. Так, например, недавно знаменитость опубликовала фотографию еще 2008 года, где опять показала шикарный бюст в декольте и объяснила, как можно надеть платье с большим вырезом и при этом грудь будет казаться подтянутой. Все очень просто, дешево и эффектно: нужно взять малярную липкую ленту и ею закрепить грудь в нужном положении. И теперь любое декольте будет выглядеть безупречным.

Фанаты Ким Кардашьян поблагодарили ее и за практичные советы, и за откровенность, ведь знаменитость такого уровня поделилась простым и действенным методом с ними.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:30
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