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Брак Полины Гагариной и Петра Кислова распался, поскольку молодые не уступали друг другу
Первый муж Полины Гагариной Петр Кислов поведал о причинах распада их брака с популярной исполнительницей.

По его заверению, влюбленные так и не смогли научить себя идти на уступки друг другу. Молодые узаконили свои отношения в 2007 году, в этом браке появился на свет сыночек Андрей. Но долго прожить паре не удалось, и через три года брак распался.

Брак Полины Гагариной и Петра Кислова распался, поскольку молодые не уступали друг другу


Однажды, во время откровенного разговора, Гагарина поведала, что основной причиной развода с популярным киноактером она считает различия характеров. Но при этом, сам Кислов не согласился с ней, а наоборот, по его мнению, их характеры достаточно похожие.

Влюбленные постоянно желали одного и того же, но уступить никто никому не хотел. По заверению Петра, они долго не могли разобраться в отношениях и не сразу поняли, что им нужно расстаться.

На данный момент экс-супруги хорошо общаются, а киноактер принимает активное участие в воспитании наследника. Полина Гагарина замужем второй раз, ее избранник Дмитрий Исхаков, которому совсем недавно она родила дочь Мию. Со вторым супругом певица встретилась на работе, он является известным фотографом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 14:07
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