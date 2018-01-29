Брак Полины Гагариной и Петра Кислова распался, поскольку молодые не уступали друг другу
Первый муж Полины Гагариной Петр Кислов поведал о причинах распада их брака с популярной исполнительницей.
По его заверению, влюбленные так и не смогли научить себя идти на уступки друг другу. Молодые узаконили свои отношения в 2007 году, в этом браке появился на свет сыночек Андрей. Но долго прожить паре не удалось, и через три года брак распался.
Однажды, во время откровенного разговора, Гагарина поведала, что основной причиной развода с популярным киноактером она считает различия характеров. Но при этом, сам Кислов не согласился с ней, а наоборот, по его мнению, их характеры достаточно похожие.
Влюбленные постоянно желали одного и того же, но уступить никто никому не хотел. По заверению Петра, они долго не могли разобраться в отношениях и не сразу поняли, что им нужно расстаться.
На данный момент экс-супруги хорошо общаются, а киноактер принимает активное участие в воспитании наследника. Полина Гагарина замужем второй раз, ее избранник Дмитрий Исхаков, которому совсем недавно она родила дочь Мию. Со вторым супругом певица встретилась на работе, он является известным фотографом.
По его заверению, влюбленные так и не смогли научить себя идти на уступки друг другу. Молодые узаконили свои отношения в 2007 году, в этом браке появился на свет сыночек Андрей. Но долго прожить паре не удалось, и через три года брак распался.
Однажды, во время откровенного разговора, Гагарина поведала, что основной причиной развода с популярным киноактером она считает различия характеров. Но при этом, сам Кислов не согласился с ней, а наоборот, по его мнению, их характеры достаточно похожие.
Влюбленные постоянно желали одного и того же, но уступить никто никому не хотел. По заверению Петра, они долго не могли разобраться в отношениях и не сразу поняли, что им нужно расстаться.
На данный момент экс-супруги хорошо общаются, а киноактер принимает активное участие в воспитании наследника. Полина Гагарина замужем второй раз, ее избранник Дмитрий Исхаков, которому совсем недавно она родила дочь Мию. Со вторым супругом певица встретилась на работе, он является известным фотографом.