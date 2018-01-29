Певица Валерия болезненно отреагировала на критику своего выступления
Известную певицу Валерию (Алла Перфилова) раскритиковали за исполнение песни «Лирическая» Владимира Высоцкого во время церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».
Первым высказал свое недовольство актер Стас Садальский. Он считает, что сын знаменитого актера и барда Никита Высоцкий зря доверил Валерии петь композицию отца. Садальскому исполнение песни показалось отвратительным, как он сам это охарактеризовал. В этом его мнении сходятся и кое-кто из журналистов. Но не все согласны с критикой Валерии в этом случае.
Что кается самой певицы, то она в социальной сети Instagram рьяно сопротивлялась критикам в свой адрес. Алла Юрьевна отправляла своих критиков с их недовольством к режиссерам, постановщикам, продюсерам. Она здесь ни при чем.
Двойственное впечатление от исполнения песни Высоцкого певицей Валерией кто-то объяснил недостаточным временем для репетиций. Но муж вокалистки Иосиф Пригожин однозначно похвалили работу супруги. Равно как и многие ее фанаты и другие пользователи Инстаграм. Ведь музыкальные композиции Владимира Высоцкого довольно сложные и под силу только настоящим профессионалам
Первым высказал свое недовольство актер Стас Садальский. Он считает, что сын знаменитого актера и барда Никита Высоцкий зря доверил Валерии петь композицию отца. Садальскому исполнение песни показалось отвратительным, как он сам это охарактеризовал. В этом его мнении сходятся и кое-кто из журналистов. Но не все согласны с критикой Валерии в этом случае.
Что кается самой певицы, то она в социальной сети Instagram рьяно сопротивлялась критикам в свой адрес. Алла Юрьевна отправляла своих критиков с их недовольством к режиссерам, постановщикам, продюсерам. Она здесь ни при чем.
Двойственное впечатление от исполнения песни Высоцкого певицей Валерией кто-то объяснил недостаточным временем для репетиций. Но муж вокалистки Иосиф Пригожин однозначно похвалили работу супруги. Равно как и многие ее фанаты и другие пользователи Инстаграм. Ведь музыкальные композиции Владимира Высоцкого довольно сложные и под силу только настоящим профессионалам