Певица Валерия болезненно отреагировала на критику своего выступления

Первым высказал свое недовольство актер Стас Садальский. Он считает, что сын знаменитого актера и барда Никита Высоцкий зря доверил Валерии петь композицию отца. Садальскому исполнение песни показалось отвратительным, как он сам это охарактеризовал. В этом его мнении сходятся и кое-кто из журналистов. Но не все согласны с критикой Валерии в этом случае.Что кается самой певицы, то она в социальной сети Instagram рьяно сопротивлялась критикам в свой адрес. Алла Юрьевна отправляла своих критиков с их недовольством к режиссерам, постановщикам, продюсерам. Она здесь ни при чем.Двойственное впечатление от исполнения песни Высоцкого певицей Валерией кто-то объяснил недостаточным временем для репетиций. Но муж вокалистки Иосиф Пригожин однозначно похвалили работу супруги. Равно как и многие ее фанаты и другие пользователи Инстаграм. Ведь музыкальные композиции Владимира Высоцкого довольно сложные и под силу только настоящим профессионалам