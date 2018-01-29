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Невесту бросил жених после того, как она опоздала на свадьбу
Невеста столкнулась с чередой неудач, из-за чего опоздала на свою свадьбу. К довершению всего, её бросил жених, который не дождался возлюбленную у алтаря.

Невесту бросил жених после того, как она опоздала на свадьбу


Жительница Британии Никола Тьюи совсем не так представляла себе собственную свадьбу. Женщина столкнулась с чередой неудач, которые привели её к разрыву отношений. Вначале невесте сделали неудачный мейкап, из-за чего ей пришлось ехать домой и переделывать его. Там женщина обнаружила, что её родители решили бойкотировать событие и не отдели детей Николы в праздничную одежду. Невесте пришлось самой возиться с малышами.

Нанятый в аренду автомобиль, который должен был доставить невесту в церковь, не был оборудован ремнями безопасности, из-за чего на нём не могли ехать дети. Времени катастрофически не хватало, поэтому женщина решила ехать на другом транспорте сразу на регистрацию, где перед свидетелями её бросил жених. Впрочем, точка в отношениях этой пары не поставлена.
Общество
Добавил: Митьева Марина Вчера, 17:20
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