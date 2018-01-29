Лена Ленина мечтает увидеть Анастасию Волочкову в своей бане

Лариса Долина, Никита Джигурда, Бари Алибасов, группа "На-на", Екатерина Шаврина - это далеко не весь перечень звёзд, посетивших баню Лены Лениной. Возглавить этот список может только Анастасия Волочкова, которая впрочем, не торопится париться у скандальной телеведущей.Ленина не теряет надежды попарить Волочкову в своей бане. О своей мечте она рассказала подписчикам в соцсети. Балерина является знатоком парилок, поэтому телеведущая жаждет, чтобы она оценила баню и весь сервис услуг по достоинству.