Лена Ленина мечтает увидеть Анастасию Волочкову в своей бане
Лена Ленина продолжает пиарить свою баню на страничке в соцсети. Парилку телеведущей уже посетило многих звёздных гостей. Ленина призналась, что мечтает попарить в своей бане Анастасию Волочкову, так как она является специалистом по таким заведениям.
Лариса Долина, Никита Джигурда, Бари Алибасов, группа "На-на", Екатерина Шаврина - это далеко не весь перечень звёзд, посетивших баню Лены Лениной. Возглавить этот список может только Анастасия Волочкова, которая впрочем, не торопится париться у скандальной телеведущей.
Ленина не теряет надежды попарить Волочкову в своей бане. О своей мечте она рассказала подписчикам в соцсети. Балерина является знатоком парилок, поэтому телеведущая жаждет, чтобы она оценила баню и весь сервис услуг по достоинству.
Лариса Долина, Никита Джигурда, Бари Алибасов, группа "На-на", Екатерина Шаврина - это далеко не весь перечень звёзд, посетивших баню Лены Лениной. Возглавить этот список может только Анастасия Волочкова, которая впрочем, не торопится париться у скандальной телеведущей.
Ленина не теряет надежды попарить Волочкову в своей бане. О своей мечте она рассказала подписчикам в соцсети. Балерина является знатоком парилок, поэтому телеведущая жаждет, чтобы она оценила баню и весь сервис услуг по достоинству.