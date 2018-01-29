СМИ: Названы самые посещаемые туристами страны в 2017 году - Франция на первом месте

В прошлом году Францию посетило 90 млн туристов. В Испанию выехало 82 млн; в США – 73 млн; в Испанию выехало на 10%. США посетило на 4% меньше россиян из-за санкций США, когда были сокращены и американского представительства в России в ответ "на вмешательство в выборы в США" со стороны России - по словам американских силовиков. Китай "набрал" почти 60 млн туристов; Италию посетили 58 млн; в Турцию поехало почти 40 млн туристов. Турпоток снизился в Южную Корею из-за военного обострения с коммунистической Северной Кореей.