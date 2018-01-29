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Новый поворот: Малахов встал на сторону Семёнова в истории с Шурыгиной
В истории Дианы Шурыгинов и Сергея Семёнова появились новые детали. Теперь Андрей Малахов, ранее горячо поддерживающий девушку, сомневается в её невиновности. Телеведущий теперь на стороне Семёнова.

Новый поворот: Малахов встал на сторону Семёнова в истории с Шурыгиной


Андрей Малахова провёл своё собственное исследование нашумевшей истории с изнасилованием Дианы Шурыгиной. После открытия всех фактов, телеведущий встал на сторону Сергея Семёнова. Сейчас Малахов признаёт, что не понимает поведения своей подопечной, которая прославилась на всю страну благодаря участию в его телешоу.

Интерес к истории Шурыгиной и Семёнова был возобновлён после обнародования показаний подруги парня Анастасии Кулакевич. Девушка также была на той вечеринке и своими глазами видела, что секс между молодыми людьми был по взаимному согласию, причём инициатором была Шурыгина. Побои Диане нанёс её отец, который приехал на вечеринку за девушкой, позднее их приписали Семёнову.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Вчера, 16:30
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