Автобус-дом Михаэля Шумахера будет продан за 130 тыс. фунтов стерлингов

Длина автобуса составляет 12 метров, Михаэль Шумахер использовал его для проживания во время деловых поездок и отдыха. Изначально автобус Шумехера был разделён на две полноценные квартиры с интернетом, телевизором, компьютерами, телефонами и гардеробными. Уникальный дом на колёсах в 2005 году превратили в настоящие люксовые апартаменты.В настоящее время автобус принадлежит участникам Формулы-1, транспорт оснащён ванной комнатой с отделкой из керамики, автономным отоплением, аудиосистемой Bose, сплит-системой и большой двуспальной кроватью, а также полностью оборудованной кухней.Автобус собран в Турине, он имеет британские номерные знаки и регистрационные документы. Пробег транспортного средства составляет 90 000 км.