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Состояние здоровья Вадима Казаченко требует помощи медиков США
Вадим Казаченко недавно пережил микроинфаркт и в ближайшее время отправится в США, где его ждет курс лечения.
Состояние здоровья Вадима Казаченко требует помощи медиков США


Как рассказала жена известного артиста Вадима Казаченко Ирина Амати, то, как сейчас себя чувствует артист, вызывает большую тревогу. Поэтому на ближайшее время запланирована поездка в спецклинику США, сутки пребывания в которой стоит около 2 000 долларов.

Все передряги и судебные тяжбы, связанные с Ольгой, бывшей женой Вадима и матерью его сына Филиппа, как считает нынешняя чета Казаченко, негативно сказалась на здоровье артиста, доведя его до инфаркта. Однако, несмотря на постоянно ухудшающееся здоровья, Казаченко все же не собирается отказываться от встреч с первой женой в суде.

Ольга же считает, что Вадим все преувеличивает: если у него два рубца на сердце, «то он должен быть буквально при смерти. Почему он до сих пор выступает?». И намерена отсудить к него алименты в 90 000 ежемесячных рублей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:20
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