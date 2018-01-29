На Урале найден гигантский изумруд
В стене шахты на Урале найден гигантский изумруд.
На Урале нашли огромный изумруд весом более полутора килограммов. Полупрозрачный зеленый минерал обнаружен на одной из шахт Малышевского рудника, самого большого в России.
Самородок находился прямо в стене тоннеля шахты, благодаря высокому профессионализму работников, камень извлечен из горной породы без повреждений.
Название находке пока не дали, но уже сам вес камня - 1,6 килограмма, делает его уникальным, такие изумруды находят не чаще одного за десятилетие.
Предварительная стоимость изумруда – более чем четыре миллиона рублей. Имя ему пока не дали. Подобные крупные изумруды находят раз в десятилетие, отмечают эксперты.
На Урале нашли огромный изумруд весом более полутора килограммов. Полупрозрачный зеленый минерал обнаружен на одной из шахт Малышевского рудника, самого большого в России.
Самородок находился прямо в стене тоннеля шахты, благодаря высокому профессионализму работников, камень извлечен из горной породы без повреждений.
Название находке пока не дали, но уже сам вес камня - 1,6 килограмма, делает его уникальным, такие изумруды находят не чаще одного за десятилетие.
Предварительная стоимость изумруда – более чем четыре миллиона рублей. Имя ему пока не дали. Подобные крупные изумруды находят раз в десятилетие, отмечают эксперты.
Общество
Добавил: tidings Вчера, 15:40