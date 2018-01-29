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На Урале найден гигантский изумруд
В стене шахты на Урале найден гигантский изумруд.
На Урале найден гигантский изумруд

На Урале нашли огромный изумруд весом более полутора килограммов. Полупрозрачный зеленый минерал обнаружен на одной из шахт Малышевского рудника, самого большого в России.

Самородок находился прямо в стене тоннеля шахты, благодаря высокому профессионализму работников, камень извлечен из горной породы без повреждений.

Название находке пока не дали, но уже сам вес камня - 1,6 килограмма, делает его уникальным, такие изумруды находят не чаще одного за десятилетие.

Предварительная стоимость изумруда – более чем четыре миллиона рублей. Имя ему пока не дали. Подобные крупные изумруды находят раз в десятилетие, отмечают эксперты.
Общество
Добавил: tidings Вчера, 15:40
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