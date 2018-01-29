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Учёные создали "умные"окна, вырабатывающие электричество
Учёные из Калифорнийского университета создали "умные" окна, способные вырабатывать электричество. Разработка автоматически изменяет прозрачность стекла в зависимости от показателей влажности.

Учёные создали "умные"окна, вырабатывающие электричество


Задачей учёных было создать окна, которые самостоятельно меняли бы прозрачность стёкол, а также снижали расход электричества на поддержание оптимальной температуры воздуха. В своих исследованиях специалисты использовали перовскит - минерал, используемый для получения фотоэнергии. Титан кальция обогатили атомами свинца, цезия и иодида. В результате исследователи получили материал, изменяющий свою структуру в зависимости от показателей влажности.

Учёные отмечают, что "умные" окна нуждаются в доработке. На данный момент стёкла вырабатывают электричество лишь в "горячей фазе", однако для перехода в этот режим требуется нагрев температуры до 105 градусов по Цельсию. Работа над эффективностью фотоэлементов позволит решить эту проблему.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 16:00
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