Учёные создали "умные"окна, вырабатывающие электричество

Задачей учёных было создать окна, которые самостоятельно меняли бы прозрачность стёкол, а также снижали расход электричества на поддержание оптимальной температуры воздуха. В своих исследованиях специалисты использовали перовскит - минерал, используемый для получения фотоэнергии. Титан кальция обогатили атомами свинца, цезия и иодида. В результате исследователи получили материал, изменяющий свою структуру в зависимости от показателей влажности.Учёные отмечают, что "умные" окна нуждаются в доработке. На данный момент стёкла вырабатывают электричество лишь в "горячей фазе", однако для перехода в этот режим требуется нагрев температуры до 105 градусов по Цельсию. Работа над эффективностью фотоэлементов позволит решить эту проблему.