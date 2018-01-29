Продажи премиальных машин Genesis в России выросли в 22 раза‍

В настоящее время у официальных представительств корейской компании продаются лишь две новые модели: флагманская версия Genesis G90, а также полноприводная модификация Genesis G80. Между тем, проведенные аналитические исследования позволили констатировать, что продаваемые в России автомобили стали дороже примерно на 100-300 тысяч, в зависимости от конкретной модификации. В частности, приобрести модель Genesis G80 в комплектации Business теперь возможно по цене в 2,65 миллиона рублей.Что касается флагманской модификации Genesis G90, то она подорожала примерно на 300 тысяч рублей, что выглядит крайне странным с учетом экономического кризиса в стране. Общая стоимость за самую скромную комплектацию теперь составляет около 4,77 миллиона рублей. Под капотом корейского автомобиля установлен 3,8-литровый бензиновый двигатель с внушительной мощностью. Не исключено, что повышенное внимание к данному бренду позволит в нынешнем году поставить очередной рекорд по количеству проданной техники.