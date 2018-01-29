Рособрнадзор обвинил вузы в подготовке "лишних" экономистов и юристов
Наталия Наумова, замглавы Рособрнадзора предупредила об излишнем количестве студентов-юристов и студентов-экономистов. По ее словам, на эти цели более всего направляется бюджетных средств.
По словам Наталии Наумовой, заместиттеля руководителя Рособрнадзора: «Это наиболее большой сегмент, по которым росвузы продолжают готовить специалистов". Если эта тенденция продолжится, считают специалисты рынка труда, в ближайшие годы все они станут безработными.
Другим вариантом может быть массовая переподготовка, переквалификация выпускников факультетов "экономики" и "юридических", на что понадобятся миллионы рублей бюджетных денег. Также, в своем выступлении чиновник напомнила, что с руководителей высших учебных заведений не снята ответственность за трудоустройство.
По словам Наталии Наумовой, заместиттеля руководителя Рособрнадзора: «Это наиболее большой сегмент, по которым росвузы продолжают готовить специалистов". Если эта тенденция продолжится, считают специалисты рынка труда, в ближайшие годы все они станут безработными.
Другим вариантом может быть массовая переподготовка, переквалификация выпускников факультетов "экономики" и "юридических", на что понадобятся миллионы рублей бюджетных денег. Также, в своем выступлении чиновник напомнила, что с руководителей высших учебных заведений не снята ответственность за трудоустройство.
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Добавил: Valeriy Вчера, 15:30