Во Внуково с авиарейса сняли курившую пассажирку

Двадцатилетняя жительница Якутска не реагировала на требования командира экипажа самолета подчиниться правилам техники безопасности и поведения на борту воздушного судна, передала пресс-службе транспортного управления МВД.Поэтому транспортным полицейским пришлось девушку задержать и доставить в дежурную часть, где в отношении нее составили соответствующий административный протокол.Медицинская проверка нарушительницы на наличие в ее крови наркотических средств или алкоголя положительных результатов не дала.Кстати, в этом же месяце с самолета рейсом Москва – Алматы сняли жену футболиста Аршавина, которая вызывающим образом требовала для няни своего ребенка места в салоне бизнес-класса, несмотря на то, что та имела билет эконом-класса.