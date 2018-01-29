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Во Внуково с авиарейса сняли курившую пассажирку
По сообщению правоохранительных органов, в московском аэропорту Внуково с борта самолета рейса Москва – Дубаи снято пассажирку, закурившую в салоне авиалайнера.

Во Внуково с авиарейса сняли курившую пассажирку


Двадцатилетняя жительница Якутска не реагировала на требования командира экипажа самолета подчиниться правилам техники безопасности и поведения на борту воздушного судна, передала пресс-службе транспортного управления МВД.


Поэтому транспортным полицейским пришлось девушку задержать и доставить в дежурную часть, где в отношении нее составили соответствующий административный протокол.

Медицинская проверка нарушительницы на наличие в ее крови наркотических средств или алкоголя положительных результатов не дала.

Кстати, в этом же месяце с самолета рейсом Москва – Алматы сняли жену футболиста Аршавина, которая вызывающим образом требовала для няни своего ребенка места в салоне бизнес-класса, несмотря на то, что та имела билет эконом-класса.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 15:50
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