Во Внуково с авиарейса сняли курившую пассажирку
По сообщению правоохранительных органов, в московском аэропорту Внуково с борта самолета рейса Москва – Дубаи снято пассажирку, закурившую в салоне авиалайнера.
Двадцатилетняя жительница Якутска не реагировала на требования командира экипажа самолета подчиниться правилам техники безопасности и поведения на борту воздушного судна, передала пресс-службе транспортного управления МВД.
Поэтому транспортным полицейским пришлось девушку задержать и доставить в дежурную часть, где в отношении нее составили соответствующий административный протокол.
Медицинская проверка нарушительницы на наличие в ее крови наркотических средств или алкоголя положительных результатов не дала.
Кстати, в этом же месяце с самолета рейсом Москва – Алматы сняли жену футболиста Аршавина, которая вызывающим образом требовала для няни своего ребенка места в салоне бизнес-класса, несмотря на то, что та имела билет эконом-класса.
Двадцатилетняя жительница Якутска не реагировала на требования командира экипажа самолета подчиниться правилам техники безопасности и поведения на борту воздушного судна, передала пресс-службе транспортного управления МВД.
Поэтому транспортным полицейским пришлось девушку задержать и доставить в дежурную часть, где в отношении нее составили соответствующий административный протокол.
Медицинская проверка нарушительницы на наличие в ее крови наркотических средств или алкоголя положительных результатов не дала.
Кстати, в этом же месяце с самолета рейсом Москва – Алматы сняли жену футболиста Аршавина, которая вызывающим образом требовала для няни своего ребенка места в салоне бизнес-класса, несмотря на то, что та имела билет эконом-класса.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 15:50