Филипп Киркоров отправился в Нью-Йорк и пообещал рассказать зачем приезжал в Лос-Анджелес

Три дня Филипп Киркоров публиковал из Лос-Анджелеса фото и видео, рассказывая о посещённых местах и о неожиданной встрече в дорогом супермаркете с Михаилом Шуфутинским. Также на всех снимках присутствуют Кристина Орбакайте с мужем Михаилом. Казалось бы, Киркоров с детьми весело проводит отпуск и не более того.Однако в посте под последним фото он написал, что прощается с Лос-Анджелесом, говорит о трёх счастливых днях и обещает завтра рассказать с какой именно целью он посетил Город Ангелов, уточняя, что эта цель останется незабываемой.В комментариях поклонники Филиппа Киркорова, кроме неожиданно поседевшей бороды, отметили его невероятную трудоспособность и предположили, что в Лос-Анджелес он приезжал не только весело провести время, но и работать. Доказательством тому служит серия снимков с Кристиной Орбакайте из помещения, похожего на студию. Возможно речь идёт о новой песне или видео клипе.