Эксперты составили ТОП-5 самых популярных авто B-класса в России
Сегодня стало известно, о работе аналитиков, которым удалось составить ТОП самых популярных автомобилей 2017 года, которых объединяет принадлежность к сегменту «B». Лидирующую строчку в подведенном рейтинге составила модель корейского бренда KIA Rio, которую приобрели более 99,6 тысяч клиентов по всей России.
Данный показатель на 11 процентов превзошел количество реализованных единиц автомобилей по показателям прошлого периода. Всего за весь сезон в данном сегменте удалось продать порядка 335 тысяч автомобилей. Даже при подсчете общего числа реализованных машин сегмента «B» прослеживается определенный рост продаж на 5,9 процентов. Второе место в рейтинге занял другой корейский автомобиль Hyundai Solaris с 78,7 тысячами проданных единиц техники. Однако даже находясь в числе лучших, бренд потерял около 0,6 процентов по количеству проданных машин за аналогичный промежуток прошлого года.
В тройке лидеров также оказался немецкий представитель Volkswagen Polo с 46,5 тысячами продаж, подтверждая продолжающуюся любовь россиян к автомобилям знаменитого бренда. Вместе с тем, важно выделить, что в пятерке самых продаваемых автомобилей сегмента «B» также оказались такие модели как Skoda Rapid и Renault Sandero. Вполне возможно, что к середине текущего года положение в рейтинге несколько изменится, и в ТОП-5 окажутся иные автомобили.
Данный показатель на 11 процентов превзошел количество реализованных единиц автомобилей по показателям прошлого периода. Всего за весь сезон в данном сегменте удалось продать порядка 335 тысяч автомобилей. Даже при подсчете общего числа реализованных машин сегмента «B» прослеживается определенный рост продаж на 5,9 процентов. Второе место в рейтинге занял другой корейский автомобиль Hyundai Solaris с 78,7 тысячами проданных единиц техники. Однако даже находясь в числе лучших, бренд потерял около 0,6 процентов по количеству проданных машин за аналогичный промежуток прошлого года.
В тройке лидеров также оказался немецкий представитель Volkswagen Polo с 46,5 тысячами продаж, подтверждая продолжающуюся любовь россиян к автомобилям знаменитого бренда. Вместе с тем, важно выделить, что в пятерке самых продаваемых автомобилей сегмента «B» также оказались такие модели как Skoda Rapid и Renault Sandero. Вполне возможно, что к середине текущего года положение в рейтинге несколько изменится, и в ТОП-5 окажутся иные автомобили.
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Добавил: maxran Сегодня, 12:45