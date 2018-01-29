Эксперты составили ТОП-5 самых популярных авто B-класса в России

Данный показатель на 11 процентов превзошел количество реализованных единиц автомобилей по показателям прошлого периода. Всего за весь сезон в данном сегменте удалось продать порядка 335 тысяч автомобилей. Даже при подсчете общего числа реализованных машин сегмента «B» прослеживается определенный рост продаж на 5,9 процентов. Второе место в рейтинге занял другой корейский автомобиль Hyundai Solaris с 78,7 тысячами проданных единиц техники. Однако даже находясь в числе лучших, бренд потерял около 0,6 процентов по количеству проданных машин за аналогичный промежуток прошлого года.В тройке лидеров также оказался немецкий представитель Volkswagen Polo с 46,5 тысячами продаж, подтверждая продолжающуюся любовь россиян к автомобилям знаменитого бренда. Вместе с тем, важно выделить, что в пятерке самых продаваемых автомобилей сегмента «B» также оказались такие модели как Skoda Rapid и Renault Sandero. Вполне возможно, что к середине текущего года положение в рейтинге несколько изменится, и в ТОП-5 окажутся иные автомобили.