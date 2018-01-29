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Полицейский начальник продал дозу наркоманке ради улучшения статистики
Полицейский начальник продал дозу наркоманке ради улучшения статистики по борьбе с оборотом наркотических средств.
Полицейский начальник продал дозу наркоманке ради улучшения статистики

В Челябинской области начато следствие по уголовному против полицейского руководства. В преступлении, связанного с реализацией наркотиков, обвиняется руководитель одного из отделов контроля оборота наркотических средств.

Инцидент произошел почти год назад, в марте 2017 года в поселке Кыштым, местный полицейский начальник продал наркотики для того, чтобы улучшить отчетность. Борец с наркотиками, по версии следствия, сбыл почти 0,40 грамм наркотического вещества местной жительнице.

После этого девушка была осуждена за покупку наркотиков. Мотивом возможного преступления было желание отразить это в показателях статистических данных полиции.

Руководителя отдела подозревают в использовании служебного положения и превышении полномочий.
Происшествия
Добавил: tidings Сегодня, 13:50
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