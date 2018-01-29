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Учёные: Угольные электростанции виновны в преждевременном старении человека
Учёные из Колумбийского университета выяснили, что преждевременное старение человека может быть вызвано работой угольных электростанций. У людей, родившихся вблизи этих предприятий, теломеры короче, нежели у их сверстников, рождённых в другой местности.

Учёные: Угольные электростанции виновны в преждевременном старении человека


Для того чтобы определить факторы, вызывающие преждевременно старение человека, были собраны образцы ДНК у 255 младенцев из разных частей США. Учёные отмечают, что за продолжительность жизни отвечают теломеры - участки хромосом. Чем длиннее "хвост" теломеры, тем дольше проживёт человек. Короткий участок хромосом может вызывать смертельные заболевания.

Учёные определили, что младенцы, рождённые вблизи действующей угольной электростанцией, имеют более короткие теломеры, что означает большой риск смерти в молодом возрасте, а также наступление преждевременного старения.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 15:20
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