Самодельный Lamborghini с мотоциклетным мотором создал азиатский фермер

Азиатский умелец собственноручно довольно точно создал копию суперкара Lamborghini, так как купить подобный автомобиль ему вряд ли удастся. По словам изобретателя, ему за всю жизнь не накопить денег на оригинальную премиальную машину.Самодельный суперкар запечатлели на видео и выложили ролик в интернет. Судя по обнародованным кадрам автомобиль довольно быстро набирает скорость, за счёт низкого веса. Однако рекорд Нюрбургринга ему вряд ли удастся поставить, так как в качестве силовой установки у него выступает компактный мотоциклетный мотор.При этом у копии Lamborghini имеются светодиодные противотуманные фары, откидной верх с электроприводом и активный аэродинамический спойлер. В комментариях к ролику пользователи интернета отметили, что азиатский фермер является наглядным примером для многих автопроизводителей.