Приложение для спортсменов может обнаружить нахождение военной базы
С помощью социальной сети Strava, центральный офис которой в Сан-Франциско, можно определить место военной базы в любой точке Земли. Разработанная для спортсменов, сеть предлагает услуги GPS - приложения любителям спорта, с возможность отслеживания своих забегов, заездов или походов, посредством GPS. Недавно, на страницах газеты Washington Post, появилась информация, что «у американских солдат даже не возникает подозрение, что, совершая свои тренировочные пробежки, ими раскрывается секретная информация».
Несколько дней назад, студентом энтузиастом из Австралии, принято решение проверить, сумеет ли карта занятия спортом показать в Сирии американских солдат, и результат тут же его потряс - приложение показывает все секретные объекты. Естественно, он опубликовал свое открытие в Twitter, и последовал обмен сообщениями от пользователей на эту тему.
В прошлом году, GPS - программой создана на своем сайте интерактивная карта - Global Heat Map. Ею демонстрируются районы, на территории которых пользователи сети занимаются спортом, как оказалось, и все базы дислокации военных.
Центральное командование американских вооруженных сил, в лице полковника Джона Томаса проинформировало, что Пентагоном «уже изучаются варианты возможных последствий от пользования подобной картой».
Несколько дней назад, студентом энтузиастом из Австралии, принято решение проверить, сумеет ли карта занятия спортом показать в Сирии американских солдат, и результат тут же его потряс - приложение показывает все секретные объекты. Естественно, он опубликовал свое открытие в Twitter, и последовал обмен сообщениями от пользователей на эту тему.
В прошлом году, GPS - программой создана на своем сайте интерактивная карта - Global Heat Map. Ею демонстрируются районы, на территории которых пользователи сети занимаются спортом, как оказалось, и все базы дислокации военных.
Центральное командование американских вооруженных сил, в лице полковника Джона Томаса проинформировало, что Пентагоном «уже изучаются варианты возможных последствий от пользования подобной картой».
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 14:50