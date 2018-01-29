Приложение для спортсменов может обнаружить нахождение военной базы

Несколько дней назад, студентом энтузиастом из Австралии, принято решение проверить, сумеет ли карта занятия спортом показать в Сирии американских солдат, и результат тут же его потряс - приложение показывает все секретные объекты. Естественно, он опубликовал свое открытие в Twitter, и последовал обмен сообщениями от пользователей на эту тему.В прошлом году, GPS - программой создана на своем сайте интерактивная карта - Global Heat Map. Ею демонстрируются районы, на территории которых пользователи сети занимаются спортом, как оказалось, и все базы дислокации военных.Центральное командование американских вооруженных сил, в лице полковника Джона Томаса проинформировало, что Пентагоном «уже изучаются варианты возможных последствий от пользования подобной картой».