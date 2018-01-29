Планшет Huawei MediaPad M5 оснастили аккумулятором емкостью 4980 мАч

Новинка несет в себе множество приятных сюрпризов и продвинутых опций, которые отсутствовали в Huawei MediaPad M3, выпущенном несколько лет назад. Примечательно, китайские разработчики несколько отошли от привычного перечисления своих моделей в рамках одной линейки, не став выпускать Huawei MediaPad M4, а выбрав следующую цифру для актуального смартфона. Некоторые источники утверждают, что в новом оборудовании установили аккумулятор емкость 4980 мАч, сделав возможным длительное время наслаждаться работой планшета без подключения к зарядному устройству.Что касается внутренностей гаджета, то здесь установлен процессор систему Kirin 960, качественный 8,4-дюймовый сенсорный дисплей высокого разрешения, современные разъемы для подключения зарядного устройства и сторонних компонентов. Ряд экспертов сходятся во мнении, что официальная презентация очередной новинки состоится уже в ближайшее время, однако никаких точных сведений на этот счет до сих пор не представлено.