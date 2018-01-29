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Индийца насмерть засосал аппарат МРТ
Индийца насмерть засосал медицинский аппарат МРТ.
Индийца насмерть засосал аппарат МРТ

Инцидент случился в одной из индийских клиник. В медучреждении, по предварительным данным, был неисправен аппарат МРТ, кроме того, самим пациентом не были соблюдены требуемые условия безопасности.

Клиента больницы попросту засосало в установку лученные травмы не оставили шансов на его спасение. Трагедия произошла в Мумбае и стала шоком для многих.

По материалам СМИ, потерпевший Раджеш Мару в нарушение правил вошел в кабинку МРТ, не выложив из кармана металлический предмет, это, по свидетельствам очевидцев, был кислородный баллончик.

Высокое магнитное поле сканера аппарата в буквальном смысле затянуло мужчину внутрь аппарата. По заявлениям пресс-службы администрации больницы, пациенты часто нарушают правила безопасного пользования медицинской аппаратурой.

Однако родня Мару рассказала, что сами медработники не только не требуют соблюдения мер безопасности, но и видя явные нарушения, успокаивают клиентов, что «все так делают».
Происшествия
Добавил: tidings Вчера, 14:30
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